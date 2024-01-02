الرئيس الأسد يوجه بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء من الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية

في إطار دعمه المتواصل للعسكريين وعائلاتهم وذوي الشهداء.. وجه السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء من جميع الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم أن القائد العام للجيش والقوات المسلحة الرئيس بشار الأسد وجه بتسديد كافة الأقساط المترتبة على العسكريين العاملين ضباطاً وصف ضباط وأفراداً والمتقاعدين والشهداء من العسكريين المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الاجتماعية العسكرية على مواد منزلية بالتقسيط وإعفائهم من جميع الالتزامات المترتبة عليهم اعتباراً من 1-2-2024.