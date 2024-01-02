مدرب أهلي حلب يوضح أسباب تراجع فريق كرة السلة

تشرين-حاتم شحادة:

خرج مدرب فريق أهلب حلب بكرة السلة التونسي صفوان الفرجاني بتصريح على الموقع الرسمي للنادي ليوضح أسباب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي على صعيد مسابقة الدوري.

وبيّن الفرجاني أن خروج خمسة لاعبين من صفوف النادي هذا الموسم من بينهم العملاق عبد الوهاب الحموي كان له تأثير سلبي على أداء الفريق إضافة إلى أنه وعند استلام دفة تدريب الفريق في تشرين الأول الماضي كان الفريق قد أتم تعاقداته للموسم المقبل كما أن فترة الإعداد لم تكن طويلة جداً حيث اقتصرت على ثلاثة أسابيع.

وعن موضوع التعاقد مع اللاعبين الأجانب لفت الفرجاني إلى أن اللاعب الأميركي الذي فضل التعاقد معه في البداية لم يرغب بالاستمرار مع الفريق إلى أن وقع الاختيار على اللاعب ويليام براون والذي يبلغ راتبه الشهري 4 آلاف دولار فقط ما يجعله مناسباً لميزانية النادي إلّا أنه فضّل أيضاً مغادرة النادي لظروف خاصة على حدِّ زعمه.

وتابع المدرب أن النادي بات يبحث عن أجنبي مع صعوبة ذلك في منتصف الموسم وعدم القدرة على دفع مبالغ مادية عالية إلى أن وقع الاختيار على اللاعب البوسني الذي سبق له اللعب في بطولات أوروبية مهمة إلّا أن الاختيار لم يكن موفقاً.

وأرجع الفرجاني الخسارات التي تلقاها الفريق في بطولة وصل والدوري المحلي إلى ضعف مستوى الأجانب في التسجيل.

وأكد الفرجاني صعوبة إيجاد لاعبين أجانب على مستوى عالٍ في الفترة الحالية علماً أنّ الفريق يملك القدرة على اختيار أجنبي واحد في الموسم الحالي وفق قوانين الدوري السوري التي تتيح للفرق تغيير 4 لاعبين أجانب خلال الموسم.

وأكد المدرب ثقته باللاعبين المحليين مشيراً إلى عزمه التكيف مع ظروف الفريق الحالية والمنافسة على اللقب في هذا الموسم.

يشار أن فريق أهلي حلب يحتل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري السوري للرجال بعد تلقيه 4 خسارات هذا الموسم أمام الوحدة والكرامة والجلاء والنواعير.