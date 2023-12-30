كوبر في مؤتمر صحفي اليوم… والسومة يتوعد

دمشق- إبراهيم النمر:

يعقد اليوم المدير الفني لمنتخب نسور قاسيون الأرجنتيني هيكتور كوبر مؤتمراً صحفياً بمقر اتحاد كرة القدم في الفيحاء في الساعة الثانية عشرة ظهراً قبيل مغادرته والمنتخب إلى الإمارات لإجراء لقاءين وديين ومن ثم إلى قطر لخوض النهائيات الآسيوية.

أضف لذلك قضية استبعاد المهاجم عمر السومة عن القائمة وما رافق ذلك من تجييش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كوبر اليوم سيوضح الأسباب وتنتهي القصة على الإطلاق.

السومة صرح بأنه بعد كأس آسيا لن يعود إلى المنتخب نهائياً لأنهم استبعدوه من بطولة مهمة دون أي سبب يستدعي ذلك،

وتابع إن مستوى المنتخب متواضع جداً وبالكاد باستطاعته بلوغ الدور الثاني.

وحول علاقته بكوبر قال السومة علاقتي مع كوبر كانت جيدة جداً وأنا تقريباً اللاعب الوحيد الذي أمزح معه دائماً، لكن عقلية كوبر دفاعية وهو لا يحب الهجوم إطلاقاً، وخلال سنة كاملة معه لم نتمرن على الهجوم سوى مرة واحدة والمهام التي طلبها مني كلها دفاعية ولا يمكن الاعتماد على الدفاع فقط في كرة القدم.

وبشأن تواجد اللاعب الأجنبي في المنتخب أوضح السومة أن اللاعب المغترب يتم الضحك به على الجمهور السوري ليقول الإداريون للشارع الرياضي إننا نعمل بينما مستواهم عادي ولا يقل عن اللاعب السوري بشيء وهم يأتون لأغراض تسويقية.

وختم المهاجم السومة بأن إدارة المنتخب لا تفهم كثيراً في عالم كرة القدم وبعيدة كل البعد ولم يمارسوا كرة القدم من قبل.