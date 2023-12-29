مشاريع تنموية ومنح ضمن نشاطات دائرة  المرأة الريفية في اللاذقية

اللاذقية- آلاء هشام عقدة:

بينت المهندسة رباب وردة رئيسة دائرة التنمية الريفية والزراعية والأسرية في مديرية زراعة اللاذقية ل”تشرين” أنه تم تنفيذ عدة نشاطات إرشادية خلال العام الحالي في الوحدات الإرشادية تضمنت ٨٦٣ ندوة إرشادية و٤٣١ بياناً عملياً و١٧٢٦ زيارة حقلية، إضافة إلى تنفيذ عدد من النشاطات والدورات في الوحدات الإرشادية شملت صناعة المنظفات وأطباق القش وآلية الدخول إلى القرى التنموية بالتشارك مع المجتمعات المحلية ومتابعة وتقويم الأثر للمشاريع التنموية.

وأضافت وردة: كما تم توزيع منحة أعلاف على ١٠٠ أسرة للمستفيدين من منحة الثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر خلال شباط الماضي، وتوزيع منحة العزاقات في قرى ربيعة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر على ٢٧٦ مستفيداً من ١٣٨ عزاقة خلال آذار الماضي، والمشاركة في معرض الفينيق في جامعة تشرين في المكتبة المركزية إضافة للمشاركة في معرض جامعة تشرين في كلية الزراعة.

وأشارت وردة إلى تنظيم لقاء جماهيري في قرية كسب لاختيار لجنة مجتمع محلي للقرية إضافة للقاء جماهيري بقبو العوامية مع مشروع تطوير الثروة الحيوانية، إضافة للقاء جماهيري في قرية عين التينة وزيارة ميدانية لموقع الشردوب في منطقة الحفة لاستثمار الأكواخ من قبل الأسر الريفية إضافة لتنفيذ ورشة عمل في قرية كسب لتدريب لجنة المجتمع المحلي،وتنفيذ ورشة منظفات في قرية حلبكو.

وأوضحت وردة أنه تم توزيع ١٢٢٢ منحة مؤلفة من بذار خضار ومرش ظهري و١٠ كغ سماد ذواب في الوحدات الإرشادية وقراهم (الكنيسات، مشقيتا، برج إسلام) بالتعاون مع منظمة أكساد، ومتابعة أعمال وحدات التصنيع في قبو العوامية، الدالية، بسين.

ومتابعة أعمال صالات البيع والأسواق الشعبية في اللاذقية، الحفة، جبلة، القرداحة.