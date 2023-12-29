أشبال نادي بانياس إلى الدور الثاني والخسارة الأولى لشباب الصفصافة 

طرطوس- أحمد بلال:

تابع أشبال نادي بانياس سلسلة عروضهم القوية وحققوا انتصارهم الرابع على التوالي وذلك على حساب أشبال شرطة طرطوس وتغلبوا عليه بواقع ( 2 – 3 ) ليحجز بذلك أشبال بانياس مقعداً لهم في الدور الثاني لمواجهة أشبال الصفصافة الذي بدوره تغلب على أشبال صافيتا بواقع ( 0 – 3 ).

وفي دوري الناشئين حقق ناشئو بانياس فوزهم الأول في المسابقة وتغلبوا على ناشئي شرطة طرطوس بواقع ( 1 – 4 ) ليرفع بذلك ناشئو بانياس رصيدهم إلى -4- نقاط في المركز الثاني خلف الشرطة المتصدر برصيد 6 نقاط.

وفي بقية النتائج تغلب ناشئو الصفصافة على ناشئي صافيتا بواقع ( 3 – 4 ).

وفي دوري الشباب تعرض شباب الصفصافة للخسارة الأولى لهم في الدوري أمام شباب بانياس بنتيجة

(1 – 3 ) في اللقاء الذي شهده ملعب مصفاة بانياس وذلك لحساب الجولة الثالثة من رحلة الذهاب، ليتصدر شباب شرطة طرطوس ترتيب المجموعة برصيد -3- نقاط ثم بانياس ثانياً برصيد 3 نقاط والصفصافة ثالثاً برصيد 3 نقاط.

المدير الفني لفريق شباب بانياس كرم بياسي أكد

ل(تشرين) أن الفوز في هذه المباراة أمر مهم جداً للعودة إلى أجواء المنافسة من جديد بعد التعثر في الجولة السابقة.

وأمل بياسي أن يحافظ لاعبو فريقه على المستوى الفني الجيد الذي ظهروا به ليحققوا مزيداً من الانتصارات في الجولات القادمة.