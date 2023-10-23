«اتحاد الطائرة» يوجّه الدعوة لـ«السلمية والقطيفة» للمشاركة في بطولة الأندية العربيّة

تشرين- حاتم شحادة:

وجه اتحاد الكرة الطائرة الدعوة لناديي السلمية حامل لقب بطولة الدوري العام للرجال ووصيفه القطيفة للمشاركة في بطولة الأندية العربية الثانية والأربعين المقررة في الأردن خلال الفترة من 17 وحتى 29 من شهر شباط العام المقبل.

كما وجّه الاتحاد الدعوة إلى الناديين للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة في سلطنة عمان خلال الفترة من 2 وحتى 11 من الشهر ذاته، علماً أنه يحق لكل بلد المشاركة في البطولة ذاتها.

وأوضح رئيس نادي السلمية صفوان سيفو في تصريح لـ«تشرين» أن النادي يسعى لحشد الدعم من قبل المجتمع الأهلي والداعمين لتأمين المشاركة في هاتين البطولتين.

وأشار سيفو إلى أن النادي يعتزم إرسال كتاب للاتحاد السوري للكرة الطائرة لطلب المساعدة في المشاركة، موضحاً أن مهلة تثبيت المشاركة في البطولة تمتد حتى مطلع العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد السوري للكرة الطائرة في مسعى للعودة إلى ساحة المشاركات العربية بعد غياب طويل، إذ اقتصرت مشاركاتنا في الفترة الماضية على الفئات العمرية والتي حصدنا بها الفشل تلو الآخر.