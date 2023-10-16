محامو دير الزور يؤكدون دعمهم للمقاومة الفلسطينية و”طوفان الأقصى”

تشرين – مالك الجاسم

نفذت نقابة المحامين بدير الزور وقفة تضامنية اليوم في مبنى القصر العدلي، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية وعملية “طوفان الأقصى”، ورفع المشاركون أعلام الوطن والأعلام الفلسطينية واللافتات واللوحات التي تؤكد على حق أبناء الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وطرد الاحتلال من أراضيهم.

كما أكدت على دعم المقاومة الفلسطينية التي تخوض أعتى المعارك مع الاحتلال الإسرائيلي وهذه المقاومة لقنت هذا الاحتلال درساً لن ينساه بعد الفشل العسكري والاستخباراتي.

وطالب محامو دير الزور مجلس الأمن والمجتمع المحلي بالتدخل لإيقاف القصف الهمجي، الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في غزة ويستهدف منازلهم وكل القطاعات الصحية في غزة.

و أكد نقيب المحامين بدير الزور ربيع الداوود أن المقاومة اليوم تسطر أروع ملاحم البطولة وهي ترسم فجراً جديداً لفلسطين وللأمة العربية، وآن مشاركة المحامين اليوم هي للتأكيد المطلق للمقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى.

من جانبه أكد المحامي فؤاد العلي أن المحامين مع أبطال غزة، أهل الشموخ والكرامة والعزة وقلوبنا تنبض معهم والنصر آت لا محالة، ونقول للكيان الصهيوني إنه زائل وسوف تعود فلسطين لأهلها بالقوة. مضيفاً :إن دماء الشهداء ستبقى مشاعل نور للأجيال القادمة.

شارك في الوقفة أمين فرع ديرالزور لحزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان ومحافظ ديرالزور فاضل نجار والمحامي العام بدير الزور، وقائد شرطة المحافظة، ورئيس مجلس محافظة دير الزور وأعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور.