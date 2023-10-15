«مادويكي» معجبٌ بأسلوب «صلاح» و«مبابي»

تشرين:

كشف نوني مادويكي لاعب تشيلسي أنه يشاهد لقطات للفرنسي كيليان مبابي والمصري محمد صلاح من أجل تحسين مستواه.

وقال مادويكي: أريد أن أضيف لأسلوب لعبي تسجيل الأهداف السهلة، وتلك التي تأتي من لمسة واحدة.

وتابع: أنا سريع، لكن يتعين عليّ أحياناً أن أكون هادئاً حينما تأتي اللحظة الأخيرة، يجب أن ألتقط أنفاسي، ثم أسدد الكرة في الشباك.

وأضاف: محلل الأداء الذي يعمل معي يجعلني أشاهد لقطات لصلاح ومبابي كثيراً حتى أتعلم الطريقة التي يقومان خلالها بالتمرير داخل منطقة الجزاء، دائماً يكونان بالقرب من منطقة الجزاء ما يمنحهما الأفضلية.

وانتقل الإنكليزي مادويكي من أيندهوفن إلى تشيلسي في يناير 2023، خاض مع البلوز 16 مباراة سجل خلالها هدفين.

وبالنسبة للريدز فقد واصل نزيف النقاط في البريميرليغ بعدما سقط في فخ التعادل 2 – 2 مع مضيفه برايتون، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وبادر برايتون بالتسجيل عن طريق سيمون أدينغرا في الدقيقة 20، لكن النجم الدولي المصري محمد صلاح، أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 40.

وعاد صلاح لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأدرك برايتون التعادل بوساطة لويس دينك في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة، في حين رفع برايتون الذي تعافى من خسارته الثقيلة 1 – 6 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.