الحزبان الشيوعي السلوفاكي والكوبي يدينان الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

أدان الحزب الشيوعي في كل من سلوفاكيا وكوبا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

وقال جوزيف هردليشكا رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي في تصريح لـ سانا اليوم: نشعر بالأسف والحزن لهذا الاعتداء الجبان الوحشي، مؤكداً تضامنه ووقوف حزبه إلى جانب الشعب السوري وأهالي الضحايا والجرحى.

وشدد هردليشكا على وجوب تقديم مرتكبي الجريمة النكراء للعدالة، وكشف من يقف خلفهم، داعيا المجتمع الدولي إلى اليقظة والحذر وتوحيد الموقف والجهود للتصدي للإرهاب بكل أشكاله، والتعامل معه على أنه الآفة الأخطر التي تهدد البشرية حاليا ومستقبلاً.

ولفت هردليشكا إلى واجب قيام المؤسسات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن بمسؤولياتهم التاريخية تجاه هذا الاعتداء الإجرامي وإدانته، وكشف ومحاسبة من يدعم هذه التنظيمات الإرهابية.

وفي هافانا، أدان الحزب الشيوعي الكوبي بشدة الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في مدينة حمص، والذي أدى لاستشهاد العديد من المدنيين والعسكريين، وإصابة عدد من ذويهم من النساء والأطفال.

وأكد إيمليو لوسادا رئيس دائرة العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الكوبي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) أن الحزب يدين بشدة هذا الاعتداء الإرهابي، معرباً باسمه وباسم الحزب الشيوعي الكوبي عن خالص العزاء للشعب السوري وأسر وأصدقاء الشهداء.