وزير التجارة الداخلية يستقبل السفير التونسي ويبحث معه سبل التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين

تشرين:

استقبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، سفير جمهورية تونس بدمشق محمد المهذبي، وبحث معه سبل التعاون المثمر فيما يتعلق بمجال عمل الوزارة ومايمكن أن يحققه البلدان في سياق التعاون المثمر في خدمة سوقي واقتصادي البلدين وبالتالي الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير علي عمق العلاقات التاريخية المتجذرة والوطيدة بين البلدين، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك من أجل الارتقاء بها وتعزيزها على كافة المستويات، وخاصة الاقتصادية منها, وإلى ضرورة تنظيم وتفعيل مسارات العمل بمذكرات تفاهم بين الطرفين.

وأوضح الوزير أن سورية وعلى مدى عقود طويلة حرصت على إبقاء روابط الأخوة، وإشراع أبواب التعاون المثمر مع كل من أراد من الأشقاء العرب، مؤكداً أن سورية حكومة وشعبا مستعدة دائما لاستقبال الأشقاء وتعزيز آفاق التعاون معهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتبادل التجاري وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تحول دون تحقيق ذلك.

من جانبه نقل السفير المهذبي تحيات تونس قيادةً وشعباً ورغبتهم في تطوير العلاقات ودفعها للتطور بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مشيراً إلى الترحيب الكبير من الشعب التونسي، و تأييد عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجمهورية العربية السورية، مؤكدا أن العلاقات الشعبية والإعلامية والثقافية والاجتماعية وغيرها لم تنقطع على مدى السنوات السابقة، وشدد على تفعيل النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين بشتى المجالات.

ونوه المهذبي بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة الداخلية في تأمين جميع المواد الأساسية على اختلاف أنواعها رغم سنوات الحرب والحصار الجائر المفروض على سورية.

وفي سياق موازٍ.. بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع طلال ضاهر القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في دمشق سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة كل سوري ولبناني، مشدداً على تفعيل التعاون الاقتصادي في إطار الروابط التاريخية المشتركة والمقومات الاقتصادية والتجارية المتكاملة بين البلدين.

من جانبه تطرق ضاهر إلى ضرورة متابعة التنسيق والتعاون التام بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.