قبل أن تقع الفأس في الرأس.. محافظة دمشق تستعد للشتاء.. طبّاع لـ«تشرين»: تعزيل المطريات في الأنفاق والمصائد المطرية في الجادات العليا

تشرين-بشرى سمير:

قبل أن تقع الفأس في الرأس وتهطل الأمطار وتغرق الشوارع والأنفاق بالمياه واستعداداً لفصل الشتاء وتفادياً لحدوث الفيضانات وتلافي أي أضرار قد تخلِّفها الأمطار الغزيرة تواصل محافظة دمشق العمل على تعزيل المطريات والمصائد المطرية الكبيرة وتنفيذ مصائد جديدة واستبدال شبكات الصرف الصحي القديمة.

وأكد معاون مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق لامع سعيد أن ورشات المديرية تتابع أعمال تعزيل المطريات وتسليكها وصيانتها في الشوارع الرئيسة والفرعية بالمدينة وفق مخطط متابع بشكل أسبوعي قبل حلول موسم الأمطار.

وأشار سعيد إلى الجهود المشتركة التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق في أعمال التنظيف والصيانة وتنفيذ المصائد، لافتاً إلى أنه تم تنظيف المصائد المطرية الكبيرة للتخفيف من تدفق السيول في حال حدوثها باتجاه الأنفاق والمناطق المنخفضة.

بدوره أوضح المهندس عصام طبّاع مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أن ورشات الشركة قامت بتعزيل المطريات الموجودة في أنفاق الثورة والفيحاء والأمويين وشارع 17 نيسان والعباسيين والكارلتون ونهر عيشة وكفرسوسة، مبينا أنه تم أيضاً تعزيل المصائد المطرية في الجادات العليا التي تصب في نهر يزيد بمنطقة أفران ابن العميد والكيكية وساحة شمدين إضافة للمصائد المطرية في منطقة مشروع دمر ودوار الكنيسة.

وعن آلية تصريف مياه الأمطار أوضح طبّاع أن المصائد المطرية بأبعاد داخلية 60 سم طولًا و75 عرضاً تستقطب جميع الأمطار وتحتوي حوض ترسيب بعمق 50 سم يتجمع به البحص والطمي الذي ينجرف مع مياه الأمطار حيث تسحب مياه الأمطار فقط إلى الأنهار ويتم تنظيف أحواض الترسيب بشكل دوري.

كما تعمل الورشات على تعزيل مجرى نهر يزيد جانب كلية الشرطة ببرزة والدباغات بالربوة وصيانة الأرصفة والأطاريف في كراج نهر عيشة ومساكن برزة مسبق الصنع وجانب جامع الهدى بالشاغور ودار الشفاء بالعدوي.