محافظة حلب تحذّر: أي منشأة غير مرخصة لا تتوفر فيها أنظمة الوقاية من الحرائق ستغلق

تشرين- رحاب الإبراهيم:

أصدر محافظ حلب حسين دياب تعميماً إلى كل من (مجلس مدينة حلب – مجلس/ مدينة – بلدة – بلدية/ جامعة – مؤسسة – شركة – مديرية – مصرف – اتحاد – نقابة) أكد فيه ضرورة تكليف المعنيين لإجراء الكشف على المنشآت والصالات المرخصة للتأكد من اتخاذ مالكيها ومستثمريها كافة الإجراءات الكفيلة للوقاية من الحرائق ولا سيما (توفر أنظمة السلامة اللازمة لتفادي الحرائق وتزود الصالة بتوفير مآخذ مياه وأكثر من مدخل ومخرج للصالة) وغيرها من أنظمة السلامة اللازمة للوقاية من الحرائق.

وأكدت محافظة حلب أن التعميم جاء حرصاً منها على توفير كافة اشتراطات ومعايير السلامة التي تكفل توفير بيئة آمنة في المنشآت والصالات المعدة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية العامة “صالات الأفراح والأعراس والمناسبات والتعازي والمسارح ودور السينما وكافة المنشآت السياحية (مطاعم– مقاهي– فنادق…)وغيرها.

وتضمن التعميم تهديد المحافظة إغلاق كافة المنشآت والصالات غير المرخصة أو المخالفة لشروط ترخيصها لحين الترخيص، أو تسوية وضعها وفق الأصول تحت طائلة المساءلة في حال التقصير أو عدم المتابعة.