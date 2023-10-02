آخر الأخباراقتصاد

محافظة حلب تحذّر: أي منشأة غير مرخصة لا تتوفر فيها أنظمة الوقاية من الحرائق ستغلق

تشرين- رحاب الإبراهيم:
أصدر محافظ حلب حسين دياب تعميماً إلى كل من (مجلس مدينة حلب – مجلس/ مدينة – بلدة – بلدية/ جامعة – مؤسسة – شركة – مديرية – مصرف – اتحاد – نقابة) أكد فيه  ضرورة تكليف المعنيين لإجراء الكشف على المنشآت والصالات المرخصة للتأكد من اتخاذ مالكيها ومستثمريها كافة الإجراءات الكفيلة للوقاية من الحرائق ولا سيما (توفر أنظمة السلامة اللازمة لتفادي الحرائق وتزود الصالة بتوفير مآخذ مياه وأكثر من مدخل ومخرج للصالة) وغيرها من أنظمة السلامة اللازمة للوقاية من الحرائق.
وأكدت محافظة حلب أن التعميم جاء حرصاً منها   على توفير كافة اشتراطات ومعايير السلامة التي تكفل توفير بيئة آمنة في المنشآت والصالات المعدة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية العامة  “صالات الأفراح والأعراس والمناسبات والتعازي والمسارح ودور السينما وكافة المنشآت السياحية (مطاعم– مقاهي– فنادق…)وغيرها.
وتضمن التعميم تهديد المحافظة إغلاق كافة المنشآت والصالات غير المرخصة أو المخالفة لشروط ترخيصها لحين الترخيص، أو تسوية وضعها وفق الأصول تحت طائلة المساءلة في حال التقصير أو عدم المتابعة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

بمشاركة ٤٨ نادياً.. قرعة كأس الجمهورية سحبت اليوم

آخر الأخبار

وزارة الإعلام تقيم ورشة عمل حول حقوق الطفل بالتعاون مع «اليونيسف»

آخر الأخبار

مجلس الشعب يقر مشروع قانون حول تعيين الموفد للحصول على الدكتوراه ويعيد آخر إلى اللجنة…

آخر الأخبار

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، محمد محمد سفيراً للجمهورية العربية…

آخر الأخبار
بمشاركة ٤٨ نادياً.. قرعة كأس الجمهورية سحبت اليوم محافظة حلب تحذّر: أي منشأة غير مرخصة لا تتوفر فيها أنظمة الوقاية من الحرائق ستغلق وزارة الإعلام تقيم ورشة عمل حول حقوق الطفل بالتعاون مع «اليونيسف» مجلس الشعب يقر مشروع قانون حول تعيين الموفد للحصول على الدكتوراه ويعيد آخر إلى اللجنة المختصة أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، محمد محمد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية أكدت أنها انتهاك لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية إيران: وجود الأميركيين في الأراضي السورية غير شرعي وعليهم الانسحاب منها للعام الثاني على التوالي.. صادرات «الرقائق» الأمريكية تسجل هبوطاً قياسياً جديداً ترامب يستبق مثوله أمام المحكمة اليوم بوعود انتخابية إضافية:.. سنستعيد قواتنا من الخارج وسننتج نفطاً أكثر من روسيا والسعودية مجتمعتين؟! 23 عاماً على «هبّة تشرين» بالداخل الفلسطيني المُحتل انتصاراً للأقصى 26 إصابة بالحريق الهائل الذي التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية