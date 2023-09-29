حريق ضخم  بين الشيخ بدر والقدموس.. والحوامات تعمل على إخماده حالياً

تشرين- رفاه نيوف

نشب حريق ضخم في غابات قلعة الكهف وبسطريام وبيت القاضي، بين منطقتي الشيخ بدر والقدموس، وتعمل فرق الإطفاء بمحافظة طرطوس حالياً على تطويق الحريق وإخماده والحد من انتشاره.

رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر محمد العلي أكد ل(تشرين) أن النيران ما زالت مشتعلة حتى الساعة في جبل منعزل، بين الشيخ بدر وقرية حمام واصل بريف القدموس لا يمكن الوصول إليه بالآليات، لذلك تعمل الحوامات على إطفائها، قبل امتدادها إلى قرية حمام واصل.

وأشار العلي إلى أن الحريق نشب في أراضي حراجية، وغير معروف حتى الآن سببه.