منذ ثلاثة أيام دون خبز.. معتمدو الأفران في مخيم جرمانا يتحكمون بلقمة عيش الأهالي

تشرين- ياسر النعسان:

شكاوى عديدة وردت إلينا من أهالي مخيم جرمانا التابع لبلدية جرمانا بمحافظة ريف دمشق أشاروا فيها لمعاناتهم من معتمدي الخبز في مخيمهم، والذين إذا أصيب أحد منهم بمرض أو أي ظرف اضطراري لا يكلف أحداً عوضاً عنه بحثاً عن معتمد لتأمين حاجته من الخبز ولدرجة أنه أحياناً لا يجده .

ولفت الأهالي إلى أن أغلب معتمدي الخبز في المخيم يعطون رخصهم لأقاربهم الذين يجلبون الخبز بدلاً منهم «تنفيعة» لهم, علماً أن الأهالي منذ ثلاثة أيام من دون خبز، ولدى لجوئهم إلى معتمدين آخرين يرفضون إعطاءهم الخبز بحجة أنهم ليسوا زبائنهم، مطالبين الجهات المعنية بأن تضع حداً لتلك المهزلة، فتأمين رغيف الخبز أهم من كل المعتمدين .

رئيس بلدية جرمانا كفاح الشيباني أشار من جهته رداً على شكوى الأهالي إلى أن المجلس البلدي لبلدة جرمانا لا يعتمد أي معتمد إلا بموافقة لجنة الحي والفرقة الحزبية، ورغم اعتماد المعتمدين فإننا جاهزون لتلقي أي شكوى على أي معتمد لنقوم برفعها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق التي أصدرت قرار الاعتماد كي تلغي اعتماده واعتماد آخر عوضاً عنه بالآلية نفسها السالفة الذكر .

ونحن من جهتنا نشير إلى أهمية معالجة هذه الظاهرة السلبية وعدم رمي كرة المسؤولية من جهة إلى أخرى، فالمواطن يهمه تأمين رغيف الخبز له ولعياله أولاً ثم أولاً .