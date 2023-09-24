الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يزوران قرية سياوتشينغ النموذجية في ريف مدينة خانجو

زار السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد اليوم قرية سياوتشينغ النموذجية في ريف مدينة خانجو الصينية وتجولا فيها وشاهدا تجربتها في التنمية الريفية.

وخلال الزيارة جرى حوار مع عدد من مزارعيها ومُنتجيها حول تجربتهم الناجحة في تطوير الريف بمختلف القطاعات، وكذلك ‏إنشاء التعاونيات وتنظيم عملها وتأمين فرص نجاحها، والتكامل بين أدوات العمل والإنتاج، والتخطيط بين أبناء المجتمع المحلي في التسويق المشترك للمنتجات بما يعطي فرصاً أفضل للبيع والوصول إلى الأسواق بشكل ناجح.

وتعد تجربة الصين في مجال التنمية الريفية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة نموذجاً ناجحاً انتقلت عبره البلدات والقرى نحو مستوى أفضل في الإنتاج والعمل المهني.

وتقع القرية في الضواحي الغربية لمدينة خانجو وتتميز بموقع جغرافي جميل وتبعد 34كم عن المدينة وتغطي القرية مساحة 12 كم وعدد سكانها يصل إلى 3500 مواطن ، تغطي الغابات 80 بالمئة من مساحة القرية وتوجد فيها مجموعة من المواقع التاريخية والثقافية وتعتبر وحدة حماية وطنية ثقافية.

وتعد القرية نموذجاً لخلق بيئة تمكينية تتوافر فيها مقومات التنمية والعمل وفرص الإنتاج التي تقوم على تخطيط متكامل بجميع الموارد البشرية والطبيعية والإمكانات المتوافرة وأدوات ووسائل الإنتاج والتدريب وتنمية المهارات كل ذلك لصناعة فرص أفضل للحياة من الناحية المادية والاجتماعية كما تمثل القرية نموذجاً لصون الهوية الثقافية والتراث المادي واللامادي من خلال الحفاظ على ممارسات وعادات وثقافة سكان القرية والحفاظ على التراث الطبيعي.