سوق انتقالات دوري السلة تشتعل من جديد

تشرين- معين الكفيري:

يواصل فريق الجلاء نشاطه في سوق انتقالات دوري كرة السلة باستعادة لاعبيه السابقين، بينما جمع الكرامة الأخوين دولماية معاً من جديد.

فقد أعلن نادي الجلاء عن تعاقده مع إسحق عبيد صانع ألعاب منتخبنا قادماً من فريق الكرامة..وكان عبيد قد توج بلقب الدوري السوري لكرة السلة مع أهلي حلب في موسم 2021-2022 قبل انتقاله إلى النسور، كما أنه لعب في صفوف منتخبنا للرجال منذ مباريات النافذة الثالثة من المباريات المؤهلة لكأس العالم 2023.

يعدّ إسحق عبيد أحد أبناء فريق الشبيبة، ولعب رفقتهم في كل الفئات العمرية وصولاً لفريق الرجال الذي خاض معه موسمين قبل أن ينتقل إلى أهلي حلب في 2021.

من جانبه، رحل رافاييل دولماية من صفوف الجلاء متجهاً نحو الكرامة ليجمع النادي الكرماوي الأخوين دولماية معاً مرة أخرى بعد أن كانا في الجلاء، ولينهي الكرامة الجدل الكبير الذي حدث بسبب رافاييل، والمنافسة المحتدمة التي كانت بينه وبين الوحدة للظفر بخدمات دولماية.

أما الوحدة، فكان قد أعلن عن تجديد عقد كل من عبد الله الحلبي، وميشيل غيث مدة موسمين لكل منهما، بينما أعلن الحرية عن ثاني لاعبيه للموسم القادم، وهو محمد شاهين قادماً من فريق النواعير.