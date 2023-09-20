تفعيل المسؤولية المجتمعية للنهوض بالعمل الإنساني المنجد من درعا: نعتمد منهج الشراكة والشفافية والحوار وتبسيط الإجراءات

تشرين – وليد الزعبي

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، أن منهج عمل الوزارة واضح يعتمد على الشراكة والشفافية والحوار، حيث لا يصدر أي قرار إلا بالاعتماد على هذه المبادئ، بالتوازي مع متابعة تبسيط إجراءات العمل بكامل مفرداته.

وأشار الوزير خلال زيارته لمحافظة درعا اليوم واجتماعه الموسع مع الفعاليات الاقتصادية والجمعيات الخيرية في صالة المجمع الحكومي، إلى السعي لتذليل العقبات وتحقيق شراكة حقيقية وكاملة ما بين الوزارة وتلك الفعاليات وصولاً لتفعيل المسؤولية المجتمعية، وخاصة أن متطلبات أبناء مجتمعنا ضمن الظروف الراهنة كبيرة ولا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بها لوحدها، لافتاً لأهمية المرسوم الذي صدر بالإعفاءات الضريبية لأي مساهمات مجتمعية.

وانصبت مداخلات ممثلي الجمعيات الخيرية والفعاليات الاقتصادية في معظمها، على ضرورة الارتقاء بمجالات العمل الخيري الإنساني المدعم بمساهمات المجتمع المحلي والفعاليات الاقتصادية، فيما أبدى الوزير الاستعداد لتذليل كافة المعوقات وتبسيط الإجراءات في سبيل تفعيل التشاركية وحصاد أفضل النتائج على صعيد العمل المجتمعي الإنساني خدمة لأبناء بلدنا.

وعبّر المنجد عن فخره بالدور الذي تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، وكذلك بدور الجهات غير الحكومية وذلك بعد اطلاعه ميدانياً على واقع العمل في المديرية المذكورة وفي مركز خطوة لتركيب الأطراف الصناعية وجمعية البرّ والخدمات الاجتماعية ومركز دعم وتنمية المرأة، والتي تنسجم وتتكامل مع دور الجهات الحكومية.

ومن جهتهما أشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، إلى تفاعل مبادرات المجتمع الأهلي التطوعية الخيرية واتساعها لتشمل العديد من مناطق المحافظة، مستهدفة الكثير من الجوانب الإنسانية والخدمية وغيرها.