الرئيس الإيراني يجدد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية

تشرين:

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معارضته للنزاع في أوكرانيا، وجدد التأكيد على استعداد بلاده للوساطة بين موسكو وكييف.

جاء ذلك مما نقلته عنه مجلة “نيوزويك”، حيث تابع رئيسي: لقد أكدنا أكثر من مرة استعدادنا للعمل كوسيط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

في الوقت نفسه أشار الرئيس الإيراني إلى الدور الذي تلعبه واشنطن في زعزعة الاستقرار من خلال تقديم كميات هائلة من المساعدات العسكرية لكييف، بدلاً من الترويج لأجندة السلام.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد اتهم البيت الأبيض في وقت سابق باستعداده للتضحية بالأوكرانيين من أجل ملء جيوب مجمعه الصناعي العسكري وشركات الأسلحة.

وأعلنت طهران دعمها لموقف الصين بشأن التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا.

وكانت الصين قد اقترحت خطتها الخاصة لحل الصراع بين موسكو وكييف، التي تتضمن 12 نقطة، بما في ذلك الدعوة لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان، وإيجاد حل للأزمة الإنسانية في أوكرانيا.