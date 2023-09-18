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رئيسي: منظمة الأمم المتحدة يجب أن تكون صوت الشعوب وليس قوى الغطرسة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الأمم المتحدة يجب أن تكون منظمةً تابعةً لشعوب العالم وصوتاً لها، وليس أن تتحول إلى منظمة لقوى الغطرسة الدولية.
ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن رئيسي قوله لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن إيران تعمل على إيصال صوت شعبها إلى العالم وشرح سياستها الخارجية، وهذا الصوت أصبح اليوم مدوياً أكثر من أي وقت مضى، لأننا حققنا خلال العام الماضي نصراً كبيراً ضد الحرب الهجينة التي كان العدو قد شنها ضدنا”.
وقبيل مغادرته طهران إلى نيويورك في وقت سابق أكد الرئيس الإيراني أن “التفاعل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من ركائز السياسة الخارجية لإيران”، مشدداً على أن “إيران باعتبارها عضواً في منظمة الأمم المتحدة تتطلع للقيام بدور حاسم في هذه المنظمة، بهدف ترسيخ الأمن والسلام والعدالة على مستوى العالم”.
وشدد رئيسي على ضرورة أن “تكون قرارات الأمم المتحدة بعيدةً عن أي تمييز وظلم ودون أن تخضع لتأثير القوى الكبرى”.

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