طلب تقارير بالتسليمات اليومية لمؤسسة عمران.. وزير الصناعة يناقش استراتيجيات تطوير إنتاج شركات الإسمنت

تشرين:

طلب وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار من الشركات العامة للإسمنت بموافاة الوزارة بتقارير يومية بتسليمات مادة الإسمنت لمؤسسة عمران، إضافة إلى إحصائية للعمالة في شركة الشهباء في حلب كونها من الشركات المتوقفة حالياً، وفق الفئات، والاختصاصات، والفئة العمرية ليتم العمل على سد نقص العمالة في باقي الشركات التابعة للوزارة في محافظة حلب.

كما بحث وزير الصناعة اليوم مع إدارة المؤسسة العامة للإسمنت ومديري الشركات التابعة لها آلية تحقيق أعلى مردود اقتصادي وتذليل الصعوبات التي تعيق تطور العملية الإنتاجية ومعالجة أماكن الخلل والتدقيق فيها بأسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة وضع استراتيجية قابلة للتطبيق على المدى القريب لزيادة الإنتاجية وتجاوز الصعوبات من خلال إجراء الصيانات والمعايرات الدقيقة للأفران ما يحقق الحد من الهدر في استهلاك الفيول اللازم لإنتاج الإسمنت واستخدام هذا الوفر في زيادة الإنتاج، والتأكيد على تنفيذ المعايرة اللازمة لإنتاج مادة الإسمنت وفق المواصفات القياسية السورية المنسجمة مع المعايير الدولية لإنتاج هذه المادة والعمل على احتساب التكاليف وفق آلية دقيقة، إضافةً لتفعيل الوحدة الاقتصادية في حلب والتي أُحدثت كجزء مهم من منظومة المؤسسة العامة للإسمنت لخدمة العملية الإنتاجية في شركاتها وتأمين مستلزماتها الإنتاجية.

وأكد الدكتور جوخدار ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية الموجودة في الشركات وتطويرها من خلال دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع الهيئات الأكاديمية، والعمل على إعداد دراسة بالسرعة القصوى لإنشاء خط لإنتاج أكياس لتعبئة الإسمنت بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسمنت والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة تأهيل وتطوير شركة إسمنت طرطوس، بحيث تتضمن تحديث خطوط الإنتاج مع مراعاة الاشتراطات البيئية وفق تموضع الشركة الجغرافي.