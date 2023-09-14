كيم: العلاقة مع روسيا أولوية ومستعدون لبناء علاقات استراتيجية لتحقيق العدالة الدولية 

تشرين – وكالات:

أكد رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، خلال زيارته إلى روسيا استعداده للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين لتحقيق العدالة الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية، بأن كيم جون أون أعرب لنظيره الروسي عن استعداده للعمل على «خطة لـ100 سنة» لبناء علاقات قوية ومستقرة طويلة الأمد والدفاع عن عدالة دولية حقيقية.

ووصفت الوكالة الكورية اللقاء بين الزعيمين أمس الأربعاء في الشرق الأقصى الروسي، بأنه لحظة تاريخية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتصدي للإمبريالية العالمية والدفاع عن الاستقلالية، مشيرة إلى أن روسيا وكوريا الديمقراطية اجتازتا كل الاختبارات والصعوبات على مدى زمن طويل.

وأكد كيم أن العلاقات مع روسيا تمثل الأولوية الأولى بالنسبة لبلاده.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار «فوستوشني» الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري في وقت خاص، حيث احتفلت كوريا الديمقراطية مؤخراً بالذكرى الـ 75 لتأسيسها، مشيراً إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة اعترفت بكوريا الديمقراطية.

كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها تاريخ مشهود، لافتاً إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم المساعدة من أجل تحقيق هذا النصر.

ودعا كيم جونغ أون، خلال زيارته إلى روسيا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة كوريا الديمقراطية، وقبل الرئيس بوتين الدعوة حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ووصل كيم إلى روسيا ، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.

وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، فينيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.