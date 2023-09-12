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بأكثر من أربعة مليارات ليرة سورية.. مجلس الوزراء يقرر تخصيص إعانة مالية جديدة لصندوق التسليف الطلابي

تشرين:
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي، قيمتها أربعة مليارات ومئتا مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من الاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض الشهرية والشخصية للطلاب للعام الدراسي الحالي.
وتساهم قروض صندوق التسليف الطلابي في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، من خلال نوعين من القروض، شهرية وشخصية، لمتابعة تحصيلهم العلمي، علماً أن قيمة القرض الشهري 60 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات التطبيقية و50 ألف ليرة سورية لباقي الكليات والمعاهد، وقيمة القرض الشخصي 300 ألف ليرة.
ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2023-2024 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة جدد ضمن الخطة، إضافة للطلاب القدامى المستفيدين.

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