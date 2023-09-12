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الرئيس الأسد يصدر قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين العاملين

تشرين:
أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين العاملين _ ضباطاً وصف ضباط وأفراداً _ في الجيش والقوات المسلحة البالغة قيمتها: _للضباط 50 ألف ليرة سورية.
– صف الضباط 40 ألف ليرة سورية.
– الأفراد 30 ألف ليرة سورية.
لتصبح منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة قيمتها 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على رخصة الزواج وتثبيته وفق الأنظمة والقوانين.
كما أصدر السيد الرئيس قراراً يقضي بمنح المتطوعين في صفوف الجيش العربي السوري بموجب عقد تطوع (مكافأة بدء خدمة) مبلغاً قدره 2 مليون ليرة سورية بعد التثبيت في الخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة سورية عن كل سنة خدمة تسلّم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول (الذي تبلغ مدته عشر سنوات).

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