أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت خلال اليوم الماضي التصدي لهجمات قوات نظام كييف على مختلف المحاور، وكبدتها خسائر جسيمة في الأفراد والعتاد.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس: إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 675 عسكرياً خلال يوم، وكانت نتائج العمليات كما يلي:

على محور دونيتسك.. تم صد 5 هجمات، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 28، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 200 فرد بين قتيل وجريح.

اما على محور جنوب دونيتسك، فقد تم صد 3 هجمات، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 160 جندياً.

كذلك صدت القوات الروسية هجوماً في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيه، وقتلت ما يصل إلى 145 جندياً أوكرانياً، كما دمرت دبابتين ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز “ستورمر اتش في ام” بريطاني الصنع.

اما على محور كراسني ليمان فقد تم صد 3 هجمات، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 70 عسكرياً.

وعلى محور كوبيانسك، بلغت خسائر هذه القوات نحو 80 عسكرياً، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة خاركوف.

كذلك على محور خيرسون، تم مقتل ما يصل إلى 20 من أفراد الجيش الأوكراني، وتدمير مركز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية.

وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس وأولخا، وإسقاط 46 طائرة أوكرانية بدون طيار.