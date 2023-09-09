مع عودة العام الدراسي.. حوالي  ١٠٨ مدارس ومبنى تربوي خارج الخدمة في اللاذقية

تشرين- سراب علي:

مع عودة الطلاب إلى مدارسهم الأسبوع الماضي في محافظة اللاذقية، تستأنف مديرية التربية أعمالها بترميم المدارس ذات الضرر المتوسط والتي مازالت خارج الخدمة مع المدارس ذات الضرر البسيط التي تأثرت بالزلزال الذي ضرب المحافظة شباط الفائت وأدى إلى خروج عدد من المدارس عن الخدمة لحاجتها للتدعيم.

وبينت رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية باللاذقية المهندسة شيزار قصعللي لـ«تشرين» أنه كان هناك تضرر كبير في البنية التحتية لوزارة التربية في اللاذقية بسبب الزلزال، حيث خرجت ٨٠ مدرسة عن الخدمة لحاجتها للتدعيم بسبب الضرر الكبير الذي أصابها، كما خرجت ١٥٠ مدرسة من الخدمة لحاجتها للترميم قبل استئناف العملية التربوية مرة أخرى فيها وهي ذات ضرر متوسط ، كما أصيبت ٤٥٢ مدرسة بأضرار بسيطة وتحتاج للصيانة.

وأكدت استئناف مديرية التربية ترميم المدارس ذات الضرر المتوسط والتي مازالت خارج الخدمة مع المدارس ذات الضرر البسيط، وقامت المديرية من خلال موازنتها الاستثمارية بصيانة حوالي ٨٩ مدرسة و إعادتها للخدمة التربوية وهي ذات ضرر متوسط، كما قامت المنظمات الدولية بصيانة ١١ مدرسة ذات ضرر متوسط وإعادتها للخدمة.

ولفتت قصعللي إلى صيانة المديرية مع المنظمات الدولية ١٥٠ مدرسة،وضمن مبادرة (مدرستي هويتي) قام الهلال الأحمر الإماراتي بصيانة شاملة لـ( ٣٦ مدرسة و٣ ملاحق وروضة) وهي من المدارس غير المتضررة والسليمة إنشائياً أو المدارس التي تم ترميم الأعمدة والجسور فيها من قبل مديرية التربية.

وأشارت قصعللي الى أنه تم بالتعاون مع المنظمات تأمين بعض الغرف مسبقة الصنع للمدارس المستأجرة المتضررة وهي مدارس (الكرس، البقروقة، ترمي، المدينة الرياضية، التربة)، وبالتعاون مع المحافظة تم تأمين غرف مسبقة الصنع بيتونية لمرج معيربان، وغرف مسبقة الصنع لعدد من المدارس المغلقة، كما بقي عدد المدارس مغلقة حتى تاريخه حوالي ١٠٨ (مدرسة وملحق ومبنى إداري).