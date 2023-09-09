أولمبينا بمواجهة بروناي وعينه على لقاء الأردن وعُمان

تشرين- إبراهيم النمر:

أنهى منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة استعداداته لخوض ثاني مبارياته في تصفيات كأس آسيا اليوم السبت في مواجهة منتخب بروناي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت دمشق على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء بالأردن…

اللاعب محمود الأسود غادر الأردن صباح أمس عائداً إلى سورية، كما غادر اللاعب محمد أسعد بناء على رغبته بعد أن تبين عدم قدرته على الشفاء من إصابته في الوقت المناسب الذي يسمح له بالمشاركة في المباراتين المقبلتين.

منتخبنا كان قد خسر مباراته الأولى في التصفيات أمام منتخب عمان بهدفين دون رد، وهو يسعى للتعويض في مباراته الثانية أمام بروناي التي خسرت امام منتخب الأردن (المضيف) بتسعة أهداف نظيفة، وذلك للمحافظة على آماله في انتزاع بطاقة التأهل.

ويتصدر منتخب الأردن، المجموعة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن عُمان، يليهما منتخبنا وبروناي بلا نقاط.

واستهل منتخبنا، مشواره في التصفيات بخسارة أمام منتخب سلطنة عمان و (2-0) بينما أمطر المنتخب الأردني شباك بروناي بتسعة أهداف.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان، وحتى 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبًا.

ويسعى منتخبنا الأولمبي للظهور بصورة مختلفة أمام بروناي من خلال الانضباط التكتيكي والتسلح بالتركيز، واستثمار أي فرصة متاحة للتسجيل. منتظرا نتيجة لقاء القمة بين الأردن وعُمان الذي سيقام على الملعب نفسه في التاسعة ليلاً.