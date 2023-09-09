الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار نسبياً

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو اليوم صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وتتكاثف الغيوم خلال ساعات المساء والليل، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

ويكون الجو سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل واضح، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويصبح الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، كما يكون سديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.