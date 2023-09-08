روسيا تعتبر التصريحات الأمريكية بشأن الانتخابات تدخلاً سافراً في شؤونها

أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن تصريحات واشنطن حول عدم شرعية الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السفارة قولها في بيان اليوم: “نواجه تهديدات بموجة أخرى من العقوبات بما في ذلك ضد المراقبين الدوليين الذين من المتوقع أن يقدموا استنتاجات محايدة حول طبيعة العملية الانتخابية”.

وأضافت السفارة: إن “السلطات الأمريكية لا تتخلى عن عادة طويلة الأمد تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فهي تعتبر أنه يحق لها تقديم توصيات وتحذيرات فيما يتعلق بسير الحملات الانتخابية في الخارج”.

وأشارت السفارة إلى أن “واشنطن مخطئة باعتقادها بأنها تستطيع ترهيبنا”، موضحة أن “سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه اتخذت خيارها القانوني في الاستفتاءات”.

وتشهد روسيا انتخابات على مختلف مستويات السلطة الأحد المقبل فيما يطلق عليه “يوم التصويت الموحد”، وستشارك فيه جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.