أهالي صلنفة يشتكون الارتفاع الكبير في الأسعار بحجة المصطافين

تشرين- نهلة أبو تك:

تشهد أسواق اللاذقية، كغيرها من المحافظات، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، لكن هذا الارتفاع يتضاعف في المناطق السياحية، إذ اشتكى عدد من أهالي بلدة صلنفة ل”تشرين” من الارتفاع الكبير في الأسعار بحجة أن البلدة سياحية وتستقطب المصطافين من كل المحافظات وبلاد الاغتراب.

وتساءل الأهالي هل جميع من في صلنفة مصطافون؟، هناك أهالي البلدة الذين يضطرون لشراء جميع المواد بأسعار مضاعفة، من دون وجود حسيب أو رقيب على الأسعار، مدللين بأن سعر طبق البيض ٤٣ ألف ليرة فيما يباع بصلنفة بسعر ٥٧ ألف ليرة، وكيلو العنب ١٧ ألف، والتفاح ١٦ ألف، البندورة ٦٠٠٠ ليرة، الارتفاع الذي ينسحب على جميع المواد.

بدوره، عزا أحد الباعة في صلنفة ارتفاع الاسعار إلى ارتفاع أجور النقل، وأضاف: رغم أن الفواكه إنتاج البلدة نفسها لكن الانتاج أصبح مكلفاً ما شكل عبئاً على المزارع مما انعكس عالبيع والشراء.

من جهته، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رائد عجيب أن دوريات التموين موجودة في مناطق الاصطياف كغيرها من مناطق المحافظة مع التشديد على الرقابة بالتقيد بالاسعار والجودة، مشدداً على أن أي شكوى ترد تتم متابعتها وإجراء الضبوط اللازمة بحق المخالفين كالمخالفات عن عدم الإعلان عن الأسعار او عدم حيازة فواتير او عدم توفر الشروط الصحية للمواد الغذائية، وتم مؤخرا ضبط لعدة مكتبات لمخالفتها بالاعلان عن أجور بدل الخدمات والبيع بسعر زائد للقرطاسية.