الجو صيفي حار نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الساحلية، وسديمياً حاراً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق، وغربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تكون حول معدلاتها في المناطق الساحلية، ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.