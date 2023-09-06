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أجواء حارة وسديمية في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، بينما تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل في المناطق الساحلية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الساحلية، وسديمياً حاراً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، وتكون نسبة الرطوبة السطحية مرتفعة ليلاً على المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف في تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مع ساعات بعد الظهر والمساء، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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