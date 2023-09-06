أكبر التحديات 750طناً من النفايات الصلبة يومياً في طرطوس..وحلول إستراتيجيّة باتت “محنّطة”..!!

تشرين- رفاه نيوف :

يشكل ملف النفايات الصلبة أكبر التحديات التي تواجه محافظة طرطوس، وعلى الرغم من أهمية هذا الملف وحساسيته وانعكاسه على الواقع الخدمي والبيئي، ما زالت الحلول لا ترقى للوصول إلى حل جذري لهذا الملف.

٧٥٠ طناً

“تشرين” التقت مدير النفايات الصلبة بمحافظة طرطوس المهندس وسام عيسى الذي بيّن أن كمية النفايات الصلبة في محافظة طرطوس تبلغ نحو /750/ طناً يومياً وتختلف هذه الكمية شهرياً تبعاً للنشاط السكاني.

مكبات عشوائية بمناطق المحافظة لعدم استيعاب المعمل لكامل الكميات

حيث يستقبل معمل وادي الهدة نحو /600/ طن يومياً والكميات المتبقية يتم ترحيلها إلى المكبات العشوائية العائدة للوحدات الإدارية لعدم قدرة معمل وادي الهدة على استيعاب الكميات الناتجة في المحافظة.

مطامر صحية

وأكد عيسى أن المحافظة سعت إلى اتخاذ عدة إجراءات من أجل المعالجة الصحيحة لكامل كميات القمامة من خلال إنشاء مطامر صحية في المناطق البعيدة حيث تم تخصيص محافظة طرطوس من قبل وزارة الزراعة بـ/ 50/ دونماً في منطقة مشتى الحلو و/60/ دونماً في منطقة القدموس، من أجل إنشاء مطامر صحية بهدف إلغاء المكبات العشوائية وتقليل كميات القمامة الواردة إلى معمل وادي الهدة وتخفيف تكلفة النقل من المناطق البعيدة.

المحروقات متوافرة

علماً أن مديرية إدارة النفايات الصلبة لم تعان من نقص في المحروقات، وكان يتم تأمين المحروقات لمديرية إدارة النفايات الصلبة وقطاع النظافة في الوحدات الإدارية في أصعب الظروف.

مشروع ترحيل القمامة إلى بادية حمص متوقف لعدم وجود جدوى اقتصادية والتكلفة المرتفعة

متعهد يستثمر المعمل

ولفت عيسى إلى أنه تم طرح معمل وادي الهدة لمعالجة النفايات الصلبة للاستثمار، وهو حالياً قيد الاستثمار ولمدة خمس سنوات من تاريخ 16/11/2022 مقابل بدل مادي يدفع للمحافظة، ويقوم المتعهد فيه بفرز النفايات وإنتاج السماد وبيعها بالأسعار المناسبة حيث ينتج المعمل نحو /10/ أطنان من السماد يومياً.

الترحيل لبادية حمص

وعن المشروع الذي اقترح خلال السنوات السابقة لترحيل القمامة عبر القطار من وادي الهدة إلى بادية حمص من خلال تخصيص أرض في بادية حمص، أكد عيسى أن هذا المشروع متوقف حالياً بسبب عدم الجدوى الاقتصادية والتكلفة العالية لاستكمال المشروع وتكلفة النقل المرتفعة.

٣٥٠ طناً من النفايات الورقية

وقد أعطت محافظة طرطوس ملف جمع النفايات الورقية أهمية قصوى، وذلك بعد صدور بلاغ مجلس الوزراء رقم /48/ تاريخ 23/12/2021 الذي ينص على إلزام كل الجهات العامة بفرز وجمع وتسليم النفايات الورقية إلى الوحدات الإدارية وذلك بهدف الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل حجم النفايات المرحلة إلى المطامر وتحقيق عائد مادي للوحدات الإدارية .

حيث تم جمع /350/ طناً لتاريخه، بيع منها /127/ طناً بالمزاد العلني خلال العام الماضي وتم التعاقد حالياً على بيع /140/ طناً.