مشروع صحي في سلحب يقدم خدمات طبية ودوائية مجانية

تشرين:

افتتحت مؤسسات أهلية ودولية مشروع المركز الصحي في منطقة سلحب بريف حماة، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والدوائية المجانية لأهالي المنطقة ولقراها المجاورة.

ويمتد المشروع طوال 6 أشهر قابلة للتمديد، ويقوم بتمويله صندوق الأمم المتحدة الإنساني، ونفذته الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم، وفقاً للمشرف الإداري للجمعية الدكتورة صبا محفوض، التي بينت أن المركز يحتوي على ثلاث عيادات داخلية ونسائية وأطفال، زودت بجميع الأجهزة من تصوير إيكو وأشعة وتحاليل وتخطيط القلب وصيدلية وعمليات ولادة، مع تقديم أجهزة مساعدة حركية سمعية وبصرية.

وأوضحت محفوض أن المركز يستقبل يومياً حوالي 160 مراجعاً، ويستهدف شرائح المجتمع كافة، من نساء وأطفال ورجال، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي بإشراف اختصاصية إرشاد نفسي لمعالجة حالات الخوف والقلق والضغط النفسي جراء الزلزال، إضافة إلى تخصيص فريق صحي للقيام بجولات وحملات توعوية على مدارس المنطقة.

كما بينت الطبيبة عائشة الخالد العاملة في المركز الطبي أن العيادة النسائية تستقبل يومياً من 20 إلى 30 مريضة، وتستقبل جميع الحالات من المعاينة ومراقبة الحوامل وتوليدهن عن طريق إحالة الجمعية.

وأعرب عدد من المراجعين عن تقديرهم للخدمات الطبية التي يقدمها المركز بشكل مجاني، ما وفر عليهم الكثير من الأعباء المالية، آملين تزويد صيدلية المركز بالمزيد من الأدوية، بما يغطي حاجة أكبر عدد ممكن من المراجعين والمرضى.