رغم الصعوبات… ملاكمتنا تتأهّب لخوض غمار دورة الألعاب الآسيويّة في الصين

تشرين- حاتم شحادة:

تستعد ملاكمتنا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين خلال الفترة من 21 أيلول وحتى 7 تشرين الأول المقبل، إذ تبدأ منافسات الملاكمة في 24 أيلول وتنتهي في 5 تشرين الأول.

رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب أوضح في تصريح لـ«تشرين» أن المشاركة في الدورة ستكون عبر ثلاثة ملاكمين في ثلاثة أوزان من أصل 13 وزناً تقام به البطولة بعد إلغاء عدد من الأوزان، والملاكمون هم أحمد غصون في وزن 71 كغ وعلاء الدين غصون في وزن 92 كغ ومحمد مليس في وزن فوق 92 كغ.

وبين شبيب أن الاستعداد للبطولة سيقتصر على معسكر داخلي في اللاذقية بعد تعثر المحاولات لإقامة معسكر خارجي، وبعد اعتذار عدد من الدول عن القدوم لإقامة معسكر داخل سورية لأسباب متعددة منها تزامن موعد البطولة مع بطولة العرب العسكرية.

وعن حظوظنا في المنافسة لفت شبيب إلى أن بطولة العالم الماضية التي أقيمت في أوزبكستان في شهر نيسان الماضي شهدت تربع ثلاث دول آسيوية على المراكز الأولى وهي أوزبكستان تليها كازاخستان ومن ثم الصين، وهذه الدول ستوجد بطبيعة الحال في الألعاب الآسيوية، ما يدل على قوة المنافسة التي ستشهدها الدورة وارتفاع مستوى اللعبة في القارة الصفراء.

لكن في المقابل، شدد شبيب على أهمية القرعة التي ستحدد بشكل كبير حظوظنا في المنافسة، وبيّن أن الدورة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس عام 2024 آملاً بالظهور بالمستوى المأمول.

وكانت ملاكمتنا حققت نتائج جيدة في الدورة العربية التي أقيمت في الجزائر في شهر تموز الماضي، لكنه وفقاً لشبيب، فإن الفوارق الفنية في دورة الألعاب الآسيوية شاسعة جدآ، وعد أن البطولة الآسيوية تأتي في المقام الثالث بعد الألعاب الأولمبية وبطولة العالم.

وتعد الدورة الآسيوية فرصة جديدة لملاكمتنا بعد فشلها في الظهور بالمستوى المطلوب على الصعيد الآسيوي بعد فشلها في آخر ظهور في إحراز أي ميدالية براقة.