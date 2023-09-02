شكاوى من ارتفاع أسعار مستلزمات الطالب..وعضو المكتب التنفيذي في اللاذقية يلوذ بصالات «السورية للتجارة»

تشرين- لوريس عمران:

فيما يشكو الأهالي من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية وعدم قدرتهم على تأمينها، أكد الدكتور معلا إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في اللاذقية لـ(تشرين) أن فرع السورية للتجارة سيبدأ بطرح القرطاسية والمستلزمات المدرسية خلال الأيام القادمة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار إبراهيم الى أن هناك مجموعة متنوعة من القرطاسية إضافة إلى الألبسة والحقائب المدرسية لجميع المراحل بدءاً من الصف الأول وصولاً الى الثالث الثانوي بجودة عالية وأسعار منافسة.

وبين إبراهيم أن طرح هذه التشكيلة الواسعة يأتي في إطار التدخل الإيجابي في السوق المحلية وتلبية لاحتياجات المواطنين مع اقتراب العام الدراسي، لافتاً إلى أن العمل سيكون متكاملاً حيث سيتم توريد القرطاسية واللوازم المدرسية إلى الصالات التي تم تخصيصها في المحافظة (الصالة النموذجية في مدينة جبلة والقرداحة والحفة وصلنفة) بالإضافة لمهرجان التسوق الخيري بمدينة جبلة.

وأكد إبراهيم أنه تم البدء برفد الصالات بتشكيلة واسعة من القرطاسية وجميع المستلزمات المدرسية.