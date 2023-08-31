«الخطوط الحديدية» تنفذ وتركب ثلاثة جسور دوارة في محطات حمص وحلب وطرطوس وتضعها في الخدمة خلال الأيام القادمة

تشرين – ماجد مخيبر:

شارفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على الانتهاء من تجهيز الجسور الدوارة ووضعها في الخدمة خلال الأيام القادمة في خطوة تختصر الوقت والمسافة وتحافظ على أمان سير القطارات وحركة التشغيل.

المؤسسة أشارت إلى الأهمية والحاجة لتركيب هذه الجسور بعد أن تم تنفيذ البنى التحتية لها بخبرات وطنية من دراسة المخططات وتركيب هذه الجسور.

وحسب م. مضر الأعرج مدير عام المؤسسة أوضح أنه تم مؤخراً إنجاز جسرين دوارين أحدهما في محافظة حمص محطة كفرعايا، والآخر في محافظة حلب محطة جبرين، وهناك جسر ثالث في محطة طرطوس قيد إنجاز أعمال الوصل مع خطوط المحطة، وأشار الأعرج إلى أن مهمة الجسر هي تدوير رأس القاطرة ١٨٠ درجة لزوم سحب الحمولات بالاتجاه الرأسي المطلوب وهذا يختصر الوقت والمسافة لتدوير القاطرات بدلاً من مثلثات التدوير، فضلاً عن الإيجابيات المتعلقة بالأمور الفنية للقاطرة والحفاظ على أمان سير القطارات.