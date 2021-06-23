القبض على مروج عملة أجنبية مزورة في حمص

ألقى فرع الأمن الجنائي في حمص القبض على شخص يروج عملة أجنبية مزيفة وبحقه 11 إذاعة بحث بجرائم تعاطي حبوب مخدرة وسرقة وسلب بقوة السلاح.

ونقلت «سانا» عن وزارة الداخلية قولها في بيان اليوم أنه بعد ورود معلومات حول وجود شخص يقوم بترويج الدولار الأمريكي المزيف في حي دير بعلبة استدرجه فرع الأمن الجنائي وألقى القبض عليه وضبط بحوزته مبلغا قدره ستة آلاف دولار أمريكي مزور.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه الذي تبين وجود 11 إذاعة بحث بحقه بجرائم «مصدر دولارات مزورة وتعاطي حبوب مخدرة وسرقة وسلب بقوة السلاح» اعترف بحيازته وترويجه العملة الأجنبية المزورة وأنه الشخص المقصود بإذاعات البحث المذكورة.

وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.