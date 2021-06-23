الوزير مخلوف: 35 مليار ليرة مساعدات وتبرعات إنسانية لـ3 ملايين مستفيد

بشرى سمير

عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مؤتمراً صحفياً اليوم بحضور ممثلي عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ومعاوني وزراء الأوقاف والشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية والبيئة وعدد كبير من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والعربية وذلك في فندق الشيراتون بدمشق، عرض خلاله أهم البيانات والنتائج في مجال الدعم والمساعدات للأسر المحتاجة، والتي تم تنظيمها وتقديمها خلال شهر رمضان المبارك وتحققت على خلفية اجتماع السيدة أسماء الأسد بالجمعيات الخيرية ورؤساء غرف الصناعة والتجارة قبل شهر رمضان.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن اجتماع السيدة أسماء الأسد بالجمعيات الخيرية والمعنيين بالعمل الإنساني كان بهدف كيفية تنظيم الموارد والمبادرات والجهود للوصول إلى أعلى درجات العدالة الممكنة في عملية الدعم والمساعدة للمحتاجين والوصول إلى أكثر الأسر المحتاجة.

وأضاف: كان التطلع نحو كل جزء من الجغرافيا السورية، لافتاً إلى أن الأرقام التي تحققت تتحدث عن إنجاز غير مسبوق وعن نجاح تنظيمي يبنى عليه للمرحلة القادمة، حيث أثمر الاجتماع نتائج مهمة جداً على مستوى عدد المستفيدين الذي بلغ 3 ملايين مستفيد من مختلف المحافظات، وبلغ إجمالي التبرعات 35 مليار ليرة من مختلف المناشط والمؤسسات الخيرية، حيث بلغ حجم التبرعات المقدمة في محافظة دمشق 13 مليار ليرة استفاد منها 700 ألف مستفيد وتولت توزيعها 95 جمعية خيرية وإنسانية ومؤسسة داعمة، إضافة إلى إقامة سوق خيري طوال شهر رمضان بلغ عدد زواره 70- 80 ألف زائر، وفي ريف دمشق بلغ إجمالي التبرعات ملياري ليرة واستفاد من الخدمات المقدمة 350 ألف مستفيد، وقدم الخدمات 45 جمعية خيرية ومؤسسة إنسانية وجهة داعمة، كما أقيمت الأسواق الخيرية في دوما وزملكا، وفي درعا بلغ إجمالي التبرعات 800 مليون ليرة، واستفاد من الخدمات المقدمة 80 ألف مستفيد وقدم الخدمات 9 جمعيات خيرية ومؤسسة إنسانية وجهة داعمة.

أما في محافظة القنيطرة فبلغ إجمالي التبرعات حوالي نصف مليار ليرة استفاد منها 78 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 19 جمعية إنسانية وجهة داعمة، كما قدمت بعض الخدمات النوعية الخاصة جلسات العلاج الفيزيائي لـ43 من الجرحى وجلسات دعم نفسي لـ230 أسرة.

وفي السويداء بلغ إجمالي التبرعات حوالي 282 مليون ليرة استفاد منها 24 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 28 جمعية إنسانية وجهة داعمة.

أما في طرطوس فبلغ إجمالي التبرعات حوالي المليار ونصف المليار ليرة استفاد منها 144 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات الصحية وإجراء عمليات جراحية وتأمين لوازم طبية لـ50 مريضاً كما أقيم سوقان خيريان.

وأضاف الوزير مخلوف: أما في اللاذقية فبلغ إجمالي التبرعات الموزعة في المحافظة حوالي 625 مليون ليرة استفاد منها 124 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 22 جمعية إنسانية وجهة داعمة.

وفي حمص بلغ إجمالي التبرعات الموزعة حوالي 5 مليارات ليرة استفاد منها 330 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 18 جمعية إنسانية وجهة داعمة.

وفي حماة بلغ إجمالي التبرعات الموزعة حوالي 4 مليارات ليرة واستفاد من الخدمات المقدمة 302 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 16 جمعية إنسانية وجهة داعمة.

أما في حلب فبلغ إجمالي التبرعات الموزعة حوالي 8 مليارات ليرة واستفاد من الخدمات المقدمة 675 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من قبل 35 جمعية.

وتابع الوزير مخلوف: وفي محافظة الحسكة بلغ إجمالي التبرعات الموزعة حوالي 600 مليون ليرة واستفاد من الخدمات المقدمة 90 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 25 جمعية ومؤسسة خيرية وجهة داعمة.

وفي دير الزور بلغ إجمالي التبرعات الموزعة حوالي نصف مليار ليرة واستفاد من الخدمات المقدمة 95 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 17 جمعية ومؤسسة خيرية وجهة إنسانية داعمة.

أما في محافظة إدلب فبلغ إجمالي التبرعات الموزعة حوالي 44 مليون ليرة واستفاد من الخدمات المقدمة 13 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 3 جمعيات ومؤسسة خيرية وجهة داعمة.

وأخيراً في الرقة بلغ إجمالي التبرعات الموزعة حوالي نصف مليار ليرة واستفاد من الخدمات المقدمة 56 ألف مستفيد وقدمت الخدمات والمساعدات من 11 جمعية ومؤسسة خيرية وجهة داعمة.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن توزيع المساعدات رافقته تسهيلات لوجستية من قبل الجهات الحكومية لإنجاز عمليات المساعدة بأفضل شكل ممكن.

عدسة: يوسف بدوي