الأرجنتين تتوصل لاتفاق مع دائنيها في نادي باريس يعفيها مؤقتاً من سداد ملياري دولار

أعلنت الأرجنتين توصلها إلى اتفاق مع دائنيها في نادي باريس سيجنبها التخلف عن سداد ديون تستحق في نهاية الشهر القادم ويعفيها مؤقتاً من سداد ملياري دولار.

ووفقاً لوكالة «فرانس برس» فقد قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان في مؤتمر صحفي: تم التوصل إلى اتفاق مع نادي باريس للحصول على مهلة زمنية تتيح لنا عدم التخلف عن السداد في الـ 31 من تموز المقبل الموعد النهائي لسداد 2ر4 مليارات دولار، مضيفاً: ستسدد الأرجنتين على المدى القصير 430 مليون دولار على أن تسدد المبالغ المتبقية لاحقاً.

وأوضح غوزمان أنه لو دفع المبلغ المستحق كاملاً لشكل ضربة لاحتياطاتنا من العملات الصعبة وأدى إلى مزيد من انعدام الاستقرار في سعر الصرف ولمزيد من انعدام الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن المهل الجديدة للدفع لم تحدد بالكامل بعد لكن الدفعة الأولى ستستحق على الأرجح بحلول الـ 31 من تموز المقبل.

ونادي باريس هو تجمع للدول الدائنة متخصص بمعالجة حالات التخلف عن السداد من خلال إعادة التفاوض مع الدول المتعثرة على سبل سداد ديونها.

ويتعين على الأرجنتين أن تسدد على مدى السنوات الثلاث المقبلة 44 مليار دولار أقرضها إياها صندوق النقد الدولي.

سانا