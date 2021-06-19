إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وبدء فرز الأصوات

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لتبدأ عمليات فرز أصوات الناخبين.

لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية مددت مدة الاقتراع في الانتخابات أكثر من مرة بسبب الإقبال الشديد للناخبين كان آخرها إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

اللجنة قالت في إعلان لها بوقت سابق اليوم “نظراً لإقبال المواطنين الإيرانيين على صناديق الاقتراع للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية والدورة السادسة لمجالس المدن والقرى والدورة المؤقتة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة المؤقتة لمجلس خبراء القيادة فقد تم تمديد الانتخابات حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل”.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في وقت سابق اليوم بدء الانتخابات الرئاسية في إيران وافتتاح مراكز الاقتراع أمام الإيرانيين لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين أربعة مرشحين.

رئيس الجمهورية في إيران ينتخب بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين وفي حال عدم حصول ذلك يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية يوم الجمعة من الأسبوع التالي على أن يشارك فيها مرشحان نالا أصواتاً أكثر من الباقين.