السلمية يحسم قمة دوري كرة الطائرة أمام الشرطة

حاتم شحادة

نجح فريق السلمية في الاقتراب أكثر من الصدارة في دوري كرة الطائرة للرجال لأندية الدرجة الأولى بعدما تفوق على الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثاني إياباً.

فعلى الرغم من تقدم الشرطة في الشوطين الأول والثاني 25- 17 و25- 20 إلا أن السلمية نجح باقتناص الأشواط الأخيرة 26- 24 و 25- 15 و15- 11.

وقال مدرب فريق السلمية لكرة الطائرة خلدون إدريس في تصريح لـ”تشرين” إن فريقه تمكن من قلب الطاولة على فريق الشرطة على الرغم من تأخره في أول شوطين وعدّ أن العامل البدني كان الجانب الحاسم في اللقاء.

وأضاف إدريس إن فريق الشرطة يتميز بلاعبي الخبرة في صفوفه وهذا ما رجح كفته في البداية حيث كسب زمام الأمور في البداية ولكن مع مرور الوقت تمكنّا من اكتشاف مفاتيح اللعب لدى المنافس ولعبنا عليها، واستفدنا من ضعف العامل البدني لديهم.

ولفت إدريس أنه على الرغم من صغر أعمار لاعبيه إذ لا يتجاوز معدل الأعمار في فريق السلمية 23 عاماً إلا أننا تمكنا من حسم اللقاء واعتلاء المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري خلف الوحدة المتصدر.

وأكدّ إدريس على حظوظ فريقه في المنافسة على لقب بطولة الدوري لهذا العام على الرغم من ضعف الإمكانات المادية بالمقارنة مع أبرز المرشحين هذا الموسم وهما فريقا الوحدة والشرطة اللذان يمتلكان جل لاعبي المنتخب السوري، بالإضافة لعدم وجود صالة تدريبية للنادي حيث يضطر الفريق للتدرب على أرضيات غير صالحة لممارسة اللعبة.

وكشف إدريس أن فريقه يعتمد على الروح المعنوية ودعم جماهير الفريق حيث تعد لعبة كرة الطائرة اللعبة الشعبية الأولى في مدينة السلمية.

وفي باقي النتائج المسجلة واصل فريق رجال الوحدة صدارته للدوري بفوزه على فريق درعا بثلاثة أشواط نظيفة 25- 13 و25- 15 و25 -13، كما فاز فريق القطيفة على السودا بثلاثة أشواط مقابل واحد 25-21 و13- 25 و25-22 و25-18.