رؤساء ومسؤولون سابقون يحثون على توفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

حث مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقون مجموعة السبع على تمويل حملات تطعيم عالمية للوقاية من فيروس كورونا لمنعه من التحور وعودته لتهديد العالم.

وجاء في رسالة وجهها الرؤساء والمسؤولون السابقون إلى قمة المجموعة التي تبدأ أعمالها في بريطانيا يوم الجمعة المقبل ونقلت «رويترز» مقتطفات منها: أن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن 2021 قد يبشر بعهد جديد، مؤكدين أن الدعم الذي قد تقدمه مجموعة السبع ومجموعة العشرين والذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ليس عملاً خيرياً بل يصب في المصلحة الإستراتيجية لكل بلد.

وقال القادة السابقون ومن بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون و15 زعيماً أفريقياً: إنه ينبغي لمجموعة السبع وللقادة الآخرين الذين وجهت لهم الدعوة للقمة ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً على مدار عامين لمحاربة الوباء في أرجاء العالم.

«سانا»