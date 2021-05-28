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إصلاح العطل على خط الجر الثاني لمياه الشرب في الهنادي باللاذقية

أنهت ورشات مؤسسة مياه الشرب في محافظة اللاذقية إصلاح العطل الطارئ على خط الجر الثاني في موقع الهنادي.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس طارق إسماعيل في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة عملت على إصلاح العطل في موقع الهنادي منذ الساعة الرابعة فجراً واستمرت إلى أن تمت إعادة ضخ المياه في الساعة الـ 2 من بعد ظهر اليوم بشكل تدريجي حتى يستكمل في الساعة 8 مساء بشكل كامل.

ولفت إسماعيل إلى أن المناطق التي تتم تغذيتها من خط الجر لم تتأثر بشكل واضح نتيجة سرعة الإنجاز وتغذيتها من خط الجر البديل في أحياء اللاذقية.

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