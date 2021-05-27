لماذا تعثرت مشاركة منتخب الملاكمة في بطولة آسيا؟

حاتم شحادة

يغيب المنتخب الوطني للملاكمة عن المشاركة في بطولة آسيا للرجال المقررة في الفترة من 21 أيار حتى 6 حزيران المقبل، ليستمر غيابه عن البطولات الدولية منذ عام 2019.

«تشرين» استطلعت الآراء حول سبب غياب المنتخب وكانت البداية من عضو الاتحاد الرياضي العام ورئيس مكتب ألعاب القوة محمد الحايك الذي كشف أن لاعبي المنتخب لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات الدخول في الوقت المناسب ما أدى إلى تعذر المشاركة.

بالمقابل حمّل مدرب المنتخب حسين غصون اتحاد الملاكمة مسؤولية غيابنا عن البطولة قائلاً: «إن الخطأ الحاصل كان من الممكن تداركه من جانب اتحاد الملاكمة بعدما سارعنا لاستصدار جوازات سفر مدنية للاعبين إلا أن الوقت داهمنا ولم نتمكن من المشاركة».

وأبدى غصون استغرابه من الأخطاء البدائية من جانب اتحاد الملاكمة وجهله بالقوانين، وحمّله المسؤولية الكاملة عن الخطأ «الجسيم» على حد وصفه.

وأشار غصون إلى أن حرماننا من المشاركة تسبب بحالة إحباط للاعبي المنتخب، ولاسيما أننا مُنعنا من جانب الاتحاد من المشاركة في عدة بطولات دولية من أبرزها تصفيات التأهيل المؤهلة لأولمبياد طوكيو لأسباب غير معروفة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يتألف من اللاعبين أحمد غصون وعلاء غصون ومحمد مليس، وسبق للمنتخب أن أقام معسكراً في إيران في شهر شباط الماضي استعداداً للبطولة، فضلاً عن إقامة عدة تجارب لانتقاء المنتخب الوطني.