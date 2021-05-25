صباغ لوفد البرلمان البيلاروسي: تكثيف العمل البرلماني المشترك وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ مساء اليوم وفداً برلمانياً من مجلس النواب في الجمعية الوطنية البيلاروسية برئاسة سيمينياكو ميخائيلوفيتش رئيس اللجنة الدائمة للبناء الحكومي والادارة المحلية والأنظمة وعضو لجنة الصداقة البيلاروسية السورية في مجلس النواب البيلاروسي.

وأعرب صباغ خلال اللقاء عن شكره لتلبية مجلس النواب البيلاروسي الدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية مشيراً إلى التطور المستمر في العلاقات السورية البيلاروسية التي توطدت وترسخت على مر السنوات.

ودعا صباغ إلى تكثيف العمل البرلماني المشترك وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات من خلال لجنتي الصداقة البرلمانية في كلا البلدين منوها بمواقف بيلاروسيا تجاه سورية ودعمها لقضاياها العادلة رغم المؤامرات التي يتعرض لها البلدان من القوى المعادية لسيادة الدول ووحدتها وقرارها المستقل.

من جانبه أعرب رئيس الوفد البرلماني البيلاروسي عن تقدير بلاده وشكرها للدعوة الموجهة إليها لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية وقال إننا نتفهم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحضور ومتابعة هذه الانتخابات ونقل وقائعها للرأي العام الدولي.

ووصف ميخائيلوفيتش العلاقات البيلاروسية السورية بالقوية والمتجذرة، مؤكداً أن وفد بلاده سيقوم خلال الزيارة بتوطيد دعائم العلاقات المشتركة وإزالة الصعوبات التي تعترض تقدمها وتطورها بالتعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس الشعب السوري.

كما وجه ميخائيلوفيتش الدعوة إلى رئيس مجلس الشعب لزيارة بيلاروس لبحث سبل الدفع بالعلاقات إلى الأمام وتبادل الخبرات ووجهات النظر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الوفد البرلماني البيلاروسي وسفير بيلاروس بدمشق.

«سانا»