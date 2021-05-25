الصحة: 65 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 9 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24252 شفيت منها 21569 وتوفيت 1745 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 25 أيار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

24 في حلب

12 في دمشق

10 في اللاذقية

8 في ريف دمشق

6 في حمص

4 في حماة

1 في السويداء

=الشفاء :

5 في دمشق

4 في اللاذقية

=الوفاة :

1 في دمشق

1 في السويداء

1 في اللاذقية

1 في دير الزور

1 في حلب