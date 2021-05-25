العدو الإسرائيلي يطلق قنابل سامة على محتفلين بعيد المقاومة والتحرير في جنوب لبنان

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه السيادة اللبنانية وأقدم اليوم على إطلاق قنابل سامة باتجاه تجمعات شبابية ومواطنين لبنانيين أثناء احتفالهم بعيد المقاومة والتحرير قرب الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت عدداً من القنابل المسيلة للدموع والدخانية على التجمعات الشبابية والمواطنين اللبنانيين قرب الحدود الجنوبية في بلدة العديسة اللبنانية المحررة ما تسبب بتسجيل حالات اختناق في صفوفهم شملت أيضاً عدداً من المواطنين في البلدة المقابلة عدلون.

ويواصل العدو الإسرائيلي خرقه أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بالقرارات والقوانين الدولية وخاصة القرار 1701.

«سانا»