الشيوعي السوري: مشاركة السوريين بالانتخابات دليل على أملهم بمستقبل بلدهم

أكدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد أن إنجاز الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية يوجه رسالة للعالم عن تمسك السوريين بخياراتهم دون تدخل خارجي.

واعتبر بشار المنير عضو المكتب السياسي للحزب خلال عرض رؤية الحزب حول الانتخابات الرئاسية ضمن ندوة سياسية أقيمت اليوم بالمركز الثقافي في أبو رمانة أن تنفيذ الاستحقاق بالاستناد إلى حزمة من الإصلاحات الضرورية يقطع الطريق على أعداء الداخل والخارج.

المنير رأى أن إجراء الانتخابات يأتي استجابة لطموحات الشعب السوري في الحفاظ على سيادة بلاده ووحدتها أرضاً وشعباً ويعبر عن خيارات حقيقية لجميع فئات الشعب السوري ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولي عن تمسك السوريين بهذه الخيارات وممارسة حقهم في تحديد مستقبلهم.

وأكد المنير أن مشاركة الشعب السوري بالانتخابات دليل على أمله بمستقبل سورية، لافتاً إلى أن الحزب ضمن رؤيته حول الاستحقاق الدستوري لديه حزمة من الإجراءات في الداخل على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية من المهم الربط بينها وبين الاستحقاق الدستوري لتكون تتويجاً لإصلاحات دستورية وسياسية.

واعتبر المحامي فؤاد البني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد أن إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده يعد استمراراً لصمود الشعب السوري في مرحلة هي الأخطر في تاريخ سورية التي انتصرت على الإرهاب وتعمل لإعادة الإعمار من جديد، مشيراً إلى أن مشاركة السوريين في الانتخابات تعبر عن السيادة الوطنية والقرار السياسي السوري المستقل ورد عملي على كل المؤامرات ضد سورية.

ونوهت عضو المكتب السياسي في الحزب رئيسة رابطة النساء السوريات وفيقة حسني بأهمية مشاركة مختلف فئات الشعب بالانتخابات لأنها خير دليل على تماسك الشعب السوري وأنه نجح في مواجهة التحديات ويتوجه لمرحلة جديدة قادمة وأن كل الالتزامات والحقوق والواجبات التي ضمنها الدستور تنفذ بوقتها.

ورأت حسني أن الشعب السوري على درجة كبيرة من الوعي بأهمية مشاركته استكمالاً للنصر ولبناء سورية.

سانا