130 مركزاً انتخابياً جاهزاً بالقنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

أكد الأمين العام لمحافظة القنيطرة حسين الأحمد أن المحافظة أنهت استعداداتها وتحضيراتها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية العربية السورية، ولفت إلى أنه تم تحديد المراكز الانتخابية ولجان المراكز على أرض محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء الجولان السوري المحتل في دمشق وريفها ودرعا، حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية 130 مركزاً انتخابياً، منها 33 مركزاً على أرض محافظة القنيطرة و25 مركزاً في تجمعات أبناء القنيطرة في تجمعات دمشق و64 مركزاً في تجمعات ريف دمشق و8 مراكز في تجمعات درعا.

وأشار الأحمد إلى أنه تم تجهيز المراكز الانتخابية بالصناديق وكافة مستلزمات العملية الانتخابية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارسة الانتخابات بكل حرية وشفافية، وأوضح أن رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية أدوا اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات رئاسة الجمهورية .

من جهته التقى محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل رئيس وأعضاء اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، واضعاً جميع إمكانات المحافظة بخدمة اللجنة القضائية من أجل إنجاز الاستحقاق الدستوري بالشكل الأمثل .