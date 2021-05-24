"روسيا اليوم"

كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو تحث أنقرة على الكف عن تغذية المشاعر العدوانية لأوكرانيا، محذرة من مغبة تشجيع أي “مبادرات” تصدر عن كييف حول شبه جزيرة القرم.

وقال لافروف في حديث مع صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” نشر اليوم الاثنين: فيما يتعلق بالشؤون الأوكرانية، فإننا نوصي زملاءنا الأتراك بشدة وعلى جميع المستويات، بتحليل الوضع بعناية والتوقف عن تغذية المشاعر العدوانية في كييف.

وأضاف: نحن واضحون جداً بشأن فكرة أن تشجيع المبادرات العدوانية الأوكرانية حول شبه جزيرة القرم يرقى إلى تطاول على وحدة أراضي روسيا، مشدداً على أن روسيا تتوقع أن يتم “تعديل الخط التركي لجهة مراعاة المخاوف المشروعة” لموسكو.